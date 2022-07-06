"россию отменили": футболист боится надеть майку с путиным или триколором

Похоже, для спортсмена россия и путин — это одно и то же

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал международную изоляцию российского спорта из-за начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Своими мыслями по этому поводу футболист поделился на страничке в Instagram. Россиянин пожаловался на санкции Запада, а также на то, что он не может свободно надеть футболку с изображением президента рф владимира путина или триколора.

Кроме того Тарасов понял, что спорт и политика не могут друг без друга. Но при этом Дмитрий обвиняет цивилизованный мир в лицемерии из-за отсутствия мер к украинцам, которые "устроили россиянам ад" на Евро-2022 по футзалу.

"Спорт = политика.

Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут при чем, кто-то мне скажет?

Сегодня на матчах могут наказывать за майку с Володей или триколором нашим, но при этом на провокации с других сторон спокойно закрывают глаза.

Вы помните, недавно был полуфинал Евро по футзалу? Украина против России. Что за ад творился на трибунах, и ничего… ни единого словца в адрес провокаторов…

Считаю, что футбол и вообще спорт – это калька политики. Просто в меньшей форме и степени. Поэтому не удивляйтесь, что там в новостях говорят, мол, НАТО еще с 2014 года готовилась к сражению с Россией.

И, судя по тому, как им уверенно подыграли остальные организации, становится понятно, что там даже не с 2014 готовилась отмена России… Как бы не раньше!" – написал Тарасов.

Напомним, футболист "Спартака" случайно назвал россию "задницей".

Ранее сообщалось, что сербский клуб приехал в россию, чтобы сыграть матч с "Зенитом".