Сборная Украины разгромила Великобританию на старте Евро-2022 по баскетболу (видео)

Украинцы блестяще стартовали на турнире

В пятницу, 2 сентября, сборная Украины по баскетболу ударно стартовала на чемпионате Европы-2022.

Украинские баскетболисты в первом матче группового раунда одолели команду Великобритании с разгромным счетом — 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17). Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины в Facebook.

Подопечные Айнарса Багатскиса в Милане (Италия) не оставили шансов британцам. Лучшим игроком в составе нашей команды стал Святослав Михайлюк, который набрал 17 очков, совершил 4 ассиста и 5 подборов. Добавим, что следующий матч ЧЕ-2022 украинцы проведут уже завтра, 3 сентября, против команды Эстонии. Начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Все матчи сборной Украины на этом турнире можно посмотреть на телеканале и YouTube-канале Xsport.

Святослав Михайлюк стал лучшим игроком матча Украина — Великобритания

Полное видео матча Украина — Великобритания:

Видеообзор игры Украина — Великобритания:

Напомним, Евробаскет должен был пройти в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Соревнования проходят в четырех странах Европы: Германии, Грузии, Италии и Чехии. Сборная Украины выступает в группе С вместе с британцами, греками, итальянцами, хорватами и эстонцами. В плей-офф выйдут лучшие 4 команды.

Турнирное положение команд в группе С на Евробаскете-2022

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной рф послал российский клуб из-за войны в Украине.

Напомним, сборную рф не допустили к ЧЕ-2022 по баскетболу из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. К слову, недавно министр иностранных дел рф сергей лавров сделал нелепое заявление касательно отстранение российских спортсменов.