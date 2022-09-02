Збірна України розгромила Велику Британію на старті Євро-2022 з баскетболу (відео)

Українці блискуче стартували на турнірі

У п’ятницю, 2 вересня, збірна України з баскетболу ударно стартувала на чемпіонаті Європи-2022.

Українські баскетболісти у першому матчі групового раунду здолали команду Великої Британії з розгромним рахунком — 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17). Про це повідомляє Федерація баскетболу України у Facebook.

Підопічні Айнарса Багатскіса у Мілані (Італія) не залишили шансів британцям. Найкращим гравцем у складі нашої команди став Святослав Михайлюк, який набрав 17 очок, здійснив 4 асисти та 5 підбирань. Додамо, що наступний матч ЧЄ-2022 українці проведуть вже завтра, 3 вересня проти команди Естонії. Початок поєдинку о 18:00 за київським часом. Усі матчі збірної України на цьому турнірі можна подивитися на телеканалі та YouTube-каналі Xsport.

Святослав Михайлюк став найкращим гравцем матчу Україна — Велика Британія

Повне відео матчу Україна — Великобританія:

Відеоогляд гри Україна — Великобританія:

Нагадаємо, Євробаскет мав пройти минулого року, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік. Змагання відбуваються у чотирьох країнах Європи: Німеччині, Грузії, Італії та Чехії. Збірна України виступає у групі С разом із британцями, греками, італійцями, хорватами та естонцями. У плей-офф вийдуть найкращі 4 команди.

Турнірне становище команд у групі С на Євробаскеті-2022

Раніше повідомлялося, що баскетболіст збірної росії послав російський клуб через війну в Україні.

Нагадаємо, збірну росії не допустили до ЧЄ-2022 з баскетболу через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. До речі, нещодавно міністр закордонних справ рф сергій лавров зробив безглузду заяву щодо усунення російських спортсменів.