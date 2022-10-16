Этот выстрел был страшным: промоутер восхищен нокаутом в бою Уайлдер - Хелениус

Бывший чемпион мира нокаутировал соперника в первом раунде

На арене Barclays Center в Бруклине Деонтей Уайлдер добыл уверенную победу над Робертом Хелениусом. Американец нокаутировал финна уже в первом раунде.

После поединка известный промоутер Лу ДиБелла был восхищен ударом Уайлдера.

"Горжусь своим другом Деонтеем Уайлдером, самым смертоносным панчером в единоборствах. Перерыв помог. Деонтей выглядел намного свежее. Этот выстрел был страшным", — написал ДиБелла в Твиттере.

Нокаут действительно был впечатляющим:

Таким образом Уайлдер добыл 43 победу в карьере, 42 нокаутом и стал претендентом на чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе. Титул WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри. Четвертый бой с "Цыганским королем" маловероятен, а потому Деонтей ищет другие варианты, среди которых бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Усик, к слову, не против сразиться, с американским нокаутером.