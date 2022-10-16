Рус

Цей постріл був страшним: промоутер захоплений нокаутом у бою Вайлдер – Хеленіус

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
502
Вайлдер здобув 42 перемогу нокаутом Новина оновлена 16 жовтня 2022, 12:52
Вайлдер здобув 42 перемогу нокаутом

Колишній чемпіон світу нокаутував суперника у першому раунді

На арені Barclays Center у Брукліні Деонтей Вайлдер здобув впевнену перемогу над Робертом Хеленіусом. Американець нокаутував фіна вже у першому раунді.

Після двобою відомий промоутер Лу ДіБелла був захоплений ударом Уайлдера.

"Пишаюся своїм другом Деонтеєм Вайлдером, найбільш смертоносним панчером у єдиноборствах. Перерва допомогла. Деонтей виглядав набагато свіжішим. Цей постріл був страшним", — написав ДіБелла в Твіттері.

Нокаут справді був вражаючим:

Таким чином Вайлдер здобув 43 перемогу в кар’єрі, 42 нокаутом і став претендентом на чемпіонський пояс за версією WBC у надважкій вазі. Титул WBC належить британцю Тайсону Ф’юрі. Четвертий бій із "Циганським королем" малоймовірний, а тому Деонтей шукає інші варіанти, серед яких бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Усик, до речі, не проти битися, з американським нокаутером.

Теги:
#Бокс #Роберт Хеленіус #Боксери #Деонтей Вайлдер