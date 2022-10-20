Суперлига Parimatch: новый формат, игра в баблах и амбасадор Куцевалов

В сезон высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу заходят 9 команд

22 октября в Киеве стартует сезон высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу. В этом году титульным партнером лиги стал лидер индустрии развлечений и спорта Parimatch Ukraine, а сам чемпионат получил название Суперлига Parimatch.

В сезон заходят 9 команд. "Киев Баскет", "Запорожье", "Черкасские мавпы" и "Старый Луцк-Укниверситет" начинают турнир в столичном дворце спорта "Венето-Sport". А 23 октября в Ивано-Франковске первый тур сыграют "Днепр", "Прикарпатье-Говерла, "БИПА" и "Будивельник".

Львовская "Политехника-Галичина" присоединится к Суперлиге Parimatch с 3-го тура. По разработанному регламенту чемпионат будет проходить в 4 круга, в регулярном чемпионате каждая из команд сыграет по 32 игры, по результатам которых и определится чемпион. Плей-офф в этом сезоне не предусмотрен, однако если ситуация в Украине изменится к лучшему регламент может быть пересмотрен.

По случаю старта нового баскетбольного сезона ФБУ при поддержке Parimatch Ukraine провели пресс-конференцию и рассказали о новых для себя вызовах.

С представителями СМИ пообщались Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский и игрок киевского "Будивельника" Владимир Конев.

"Для нас важно сохранить спорт в Украине. Мы понимали, что это будет сложная задача, но смогли договориться о том, чтобы наши топовые спортсмены и команды тренировались, выезжали на соревнования. Благодаря поддержке государства и международных спортивных организаций это стало возможным. От Президента Украины Владимира Зеленского мы получили поручение начать внутренние спортивные состязания в регионах, где не ведутся активные боевые действия. И это главнее – мы сохранили спорт, топовых наших спортсменов и продолжаем побеждать на международных соревнованиях.

Спорт – это позитив, это то, что придает настроение людям болельщикам, особенно во время войны. Я хочу поблагодарить ФБУ за то, что чемпионат Украины возобновляется. Сложно, но мы двигаемся вперед", – заметил Вадим Гутцайт.

Владимир Драбиковский рассказал, что Федерации баскетбола удалось не только восстановить чемпионат. Летом 15 сборных Украины разных возрастных категорий по баскетболу и баскетболу 3х3 приняли участие во всех запланированных соревнованиях. В том числе Национальная мужская и женская сборные Украины, партнером которых также компания Parimatch Ukraine, продолжают борьбу за попадание на ЧМ-2023 и Евробаскет-2023 соответственно.

"Весной мы уже начали думать, как проводить следующий сезон, и стали одними из первых, кто начал чемпионат по баскетболу 3х3. Сейчас мы начинаем сезон в Суперлиге. Во втором дивизионе будут играть 17 команд, в Женской лиге – 13 команд. Матчи будут проводиться в баблах, в наиболее безопасных местах Украины. Рассматриваем Киев, Ивано-Франковск, Черкассы и, возможно, Днепр.

Но в такие трудные времена все это было бы невозможно без поддержки наших спонсоров. Хочу поблагодарить титульного спонсора Parimatch Ukraine, который поддерживал нас летом, и продолжает нас поддерживать. Хочу поблагодарить технического спонсора Wilson. Спасибо всем, кто нам помогал".

С сезона 2022/23 в Федерации баскетбола появился посол. Это известный украинский комик, блоггер и ведущий Марк Куцевалов. Теперь к его обязанностям прибавится и популяризация украинского баскетбола.

"Я начинал играть в баскетбол еще на улице, и это доставляло мне удовольствие. Это та игра, которая помогала мне в трудные времена. Когда все плохо – берешь мяч, играешь и даже на душе становится лучше. Поэтому я рад стать амбассадором ФБУ – это просто мечта", — рассказал Марк.

В конце встречи Вадим Гутцайт и Марк Куцевалов получили от ФБУ именные майки сборной Украины по баскетболу.

Напомним, что в этом сезоне все матчи Суперлиги Parimatch будет транслировать телеканал XSport.