Швейцария — Камерун: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В четверг, 25 ноября, в группе G чемпионата мира по футболу будет сыгран поединок между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча состоится в Аль-Вакре и начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария — Камерун.

Швейцария

Для европейцев это будет двенадцатый чемпионат мира. Трижды они добирались до четвертьфинала. Но было это очень давно — в 1934, 1938 и 1954 годах.

Камерун

Африканская сборная приехала на свой восьмой мундиаль. Ее лучшее достижение — 1/4 финала в 1990 году. Тогда Камерун на групповом этапе сотворил настоящую сенсацию, когда обыграл сборную Аргентины с Диего Марадоной.

История встреч

Это будет первый матч между этими сборными.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фавориты поединка швейцарцы, котировки на их победу — 1,76, на ничью — 3,60, на успех Камеруна — 5,60.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира в Катаре можно встретить пакистанских болельщиков, которые изображают фанатов других стран, создавая атмосферу праздника футбола.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.