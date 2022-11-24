Швейцарія — Камерун: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У четвер, 25 листопада, у групі G чемпіонату світу з футболу буде зіграний поєдинок між збірними Швейцарії та Камеруну. Зустріч відбудеться в Аль-Вакрі і розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія — Камерун.

Швейцарія

Для європейців це буде дванадцятий чемпіонат світу. Тричі вони діставалися чвертьфіналу. Але це було дуже давно — у 1934, 1938 і 1954 роках.

Камерун

Африканська збірна приїхала на свій восьмий мундіаль. Її найкраще досягнення — 1/4 фіналу 1990 року. Тоді Камерун на груповому етапі створив справжню сенсацію, коли обіграв збірну Аргентини з Дієго Марадоною.

Історія зустрічей

Це буде перший матч між цими збірними.

Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворити поєдинку швейцарці, котирування на їхню перемогу — 1,76, на нічию — 3,60, на успіх Камеруну — 5,60.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другого найбільшого в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу в Катарі можна зустріти пакистанських уболівальників, які зображують фанатів інших країн, створюючи атмосферу свята футболу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.