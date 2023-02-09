Украинка выиграла медаль на престижном международном турнире

Украинская бегунья стала третьей на соревнованиях в Польше

Наши легкоатлеты показывают космические результаты на старте сезона. Накануне украинка Виктория Ткачук выиграла медаль на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории "Gold" "ORLEN Copernicus Cup" в польском городе Торунь.

Украинка показала третье время в беге на 400 метров. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Наша спортсменка финишировала третьей с результатом 52.52 с, пропустив вперед действующую вице-чемпионку мира и чемпионку Европы в эстафете Лике Клавер из Нидерландов (51.14 с) и чешку Ладу Вондрову (51.91 с).

"Поздравляем с "бронзой" и желаем удачи на следующих стартах", — гласит сообщение Комитета.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко в секторе для прыжков в высоту завоевала "золото" на этапе Всемирного легкоатлетического тура в помещении во Франции.

Напомним, прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на турнире по прыжкам в высоту "Beskyd Bar" в Чехии. К слову, второе место там завоевала еще одна представительница Украины Юлия Чумаченко.