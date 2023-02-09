Григорий Козловский: Это историческая победа, скептиков делаем нашими симпатиками!

Львовский клуб порадовал украинцев, победив именитого соперника в еврокубках

На днях футбольный клуб "Рух" (Львов) U-19 в серии послематчевых пенальти победил миланский "Интер" и прошел в 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались львовяне – 4:3.

Григорий Козловский, самый ярый болельщик и основатель футбольного клуба "Рух", после победы эмоционально прокомментировал исторический успех юношеской команды.

– После такой победы пульс действительно зашкаливает. Хочу поблагодарить ребят. Учитывая те кадровые проблемы, с которым столкнулась команда, фактически выпали три основных футболиста. Было тяжело, но у ребят горел огонь, они дрались, как казаки. За честь клуба, за честь страны. Я думаю, что у такой команды, у таких ребят есть будущее. Такие футболисты действительно будут прославлять нашу страну. Я горд за них, за характер, который показала наша команда, — отметил Григорий Козловский.

Командное фото ФК Рух перед матчем с Интером

Меценат добавил: "Эта игра и результат является также ответом тем скептикам, которые с недоверием относились к нашему попаданию в Юношескую лигу УЕФА, а еще скептичнее относились к результатам. Я горд, что мы не подвели тех, кто в нас верил. А еще за то, что скептиков, которые нам не верили, мы теперь сделали нашими симпатиками".

"Действительно – для нас, это как сон. И этот сон продолжается. Я сказал ребятам в раздевалке: я благодарю Бога и молю Бога, чтобы мы еще долго не просыпались. Думаю, что этот сон будет продолжаться. И не только в этом году, а и в будущем. Потому что наша Академия, дети, которых мы воспитываем, действительно имеют будущее. Этот фанатизм, эта вера в наших украинских ребят передаются футболистам", — подчеркнул львовский бизнесмен.

Футболист Руха Сергей Панченко наносит удар в матче с Интером

Григорий Козловский отметил успех украинских футболистов: "Вы видели, за "Интер" играли 12 сборников разных стран Европы. Это собранные футболисты — из Ирландии, Сербии, Хорватии, Франции, других стран. А у нас — наши родные украинские детки, которые, собственно, в таких матчах становятся настоящими футболистами. Я действительно горд наш украинский футбол! Несмотря на все проблемы, на войну, которая продолжается у нас, он живет и борется".

Добавим, что "Интер" является самым знаменитым оппонентом ФК "Рух" за всю историю. Но футболисты львовской команды проявили характер и сумели одержать победу в эмоциональном матче.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

8 февраля 2023 года. Сталева-Воля, Польша.

"Рух" U-19 (Львов, Украина) – "Интер" U-19 (Милан, Италия) – 1:1 (1:0) – пенальти 4:3.

Голы: Панченко, 30 – Эспозито, 52.

Предупреждения: Холод, 56; Русяк, 80; Подгурский, 90; Сопуга, 90+3.

Состав ФК "Рух" U-19: Герета (Вановский, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Китела, Подгурский (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянский (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

ФК Рух радуется победе над Интером в Юношеской лиге УЕФА

Теперь львовский клуб ждет 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 февраля, а потенциальные соперники поражают.

Напомним, взрослая команда ФК "Рух" по итогам первой половины сезона идет во второй половине турнирной таблицы чемпионата Украины.