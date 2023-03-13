"Порту" - "Интер": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Решающий матч пройдет в Португалии

Во вторник, 14 марта, "Порту" попытается взять реванш у "Интера" в рамках ответной игры Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Интер".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч первого раунда плей-офф ЛЧ "Порту" — "Интер" состоится в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау", начало встречи — в 22:00. На сайте "Телеграф" оперативно появятся видео голов, а также лучшие моменты поединка.

Первая игра, которая состоялась в Италии, завершилась минимальной победой "Интера" со счетом 1:0. Таким образом, Нерадзурри достаточно не проиграть в ответном поединке, чтобы выйти в следующий раунд ЛЧ. "Порту" необходима только победа. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта, в Ньоне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что итальянский "Милан" впервые за 11 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кроме того, "Бавария" выбила ПСЖ из главного еврокубка.