"Белгород, мы с тобой": сербы провели позорную акцию в поддержку РФ

Сербские болельщики не замечают военных преступлений РФ в Украине

Болельщики сербской "Црвены Звезды" на матче Евролиги против "Партизана" (88:72) вывесили баннер в поддержку России. Накануне в городе Белгород (РФ) прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает ZoryaLondonsk в Twitter. Фанаты сербского клуба вывесили баннер: "Белгород, мы с тобой".

"Болельщики "Црвены звезды" на баскетбольном матче без иронии демонстрируют поддержку российского города Белгород", — гласит сообщение.

Отметим, сербские фанаты за 681 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину не сделали ни одной акции с поддержкой украинских городов, которые страдали от российских обстрелов на протяжении всего этого времени. Как только отголосок войны добрался до РФ, сербы тут же провели акцию с поддержкой России.

Видеообзор матча "Црвена Звезда" - "Партизан"

Напомним, 30 декабря 2023 года Белгород стал жертвой работы российской ПВО. По заявлениям оккупантов, взрывы в городе были вызваны падением частей сбитых украинских ракет. Россия запросила заседание ООН и пожаловалась на то, что в организации атаки якобы виноваты "консультанты из США и Великобритании".

Ранее сообщалось, что баскетболисты "Црвены Звезды" отказались поддержать Украину в матче Евролиги.