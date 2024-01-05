"Бєлгород, ми з тобою": серби провели ганебну акцію на підтримку РФ

Сербські вболівальники не помічають воєнних злочинів РФ в Україні

Уболівальники сербської "Црвени Звєзди" на матчі Євроліги проти "Партизана" (88:72) вивісили банер на підтримку Росії. Напередодні у місті Бєлгород (РФ) пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє ZoryaLondonsk у Twitter. Фанати сербського клубу вивісили банер: "Бєлгород, ми з тобою".

"Уболівальники "Црвени Звєзди" на баскетбольному матчі без іронії демонструють підтримку російського міста Бєлгород ", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сербські фанати за 681 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну не зробили жодної акції з підтримкою українських міст, які страждали від російських обстрілів протягом усього цього часу. Як тільки відлуння війни дісталося РФ, серби тут же провели акцію з підтримкою Росії.

Відеоогляд матчу "Црвена Звєзда" — "Партизан"

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року Бєлгород став жертвою роботи російської ППО. За заявами окупантів, вибухи в місті були спричинені падінням частин збитих українських ракет. Росія запросила засідання ООН і поскаржилася на те, що в організації атаки нібито винні "консультанти зі США та Великої Британії".

Раніше повідомлялося, що баскетболісти "Црвени Звєзди" відмовилися підтримати Україну у матчі Євроліги.