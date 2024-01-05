Получил 13 лет за убийство девушки: на свободу вышел легендарный бегун Писториус

На свободе спортсмен будет под присмотром

Скандально известный спортсмен-параолимпиец Оскар Писториус вышел на свободу. Он отбывал срок за убийство своей подруги Ревы Стенкамп.

Как пишет The Guardian, южноафриканский спортсмен вышел из тюрьмы условно-досрочно. В частности, в отношении Писториуса на свободе будут действовать ограничительные меры.

По данным источника, изначально суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Он должен был выйти из тюрьмы в 2029 году.

Теперь же до истечения срока приговора Писториусу запретили употреблять алкоголь, а также самовольно покидать место жительства. Он может выехать или устроиться на работу только после того, как получит специальное разрешение.

Кроме того, спортсмена обязали посещать курсы по борьбе с гендерным насилием и по управлению гневом. Издание пишет, что находиться Писториус будет в доме своего дяди в престижном пригороде столицы ЮАР.

Жестокое убийство Писториус совершил в феврале 2013 года. Тогда в своем доме он четыре раза выстрелил в девушку через дверь в ванной. Свои действия он объяснил тем, что перепутал Реву с грабителями.

Писториус является шестикратным чемпионом Параолимпийских игр в беге. В 2012 году он стал первым в истории параолимпийцем, которого допустили к участию в Олимпийских играх.

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