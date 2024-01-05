Отримав 13 років за вбивство дівчини: на волю вийшов легендарний бігун Пісторіус

На волі спортсмен буде під наглядом

Скандально відомий спортсмен-параолімпієць Оскар Пісторіус вийшов на волю. Він відбував термін за вбивство своєї подруги Реви Стенкамп.

Як пише The Guardian, південноафриканський спортсмен вийшов із в’язниці умовно-достроково. Зокрема щодо Пісторіуса на волі діятимуть обмежувальні заходи.

За даними джерела, спочатку суд засудив його до 13 років позбавлення волі. Він мав вийти з в’язниці у 2029 році.

Тепер же до закінчення терміну вироку Пісторіус заборонили вживати алкоголь, а також самовільно залишати місце проживання. Він може виїхати або влаштуватися на роботу лише після отримання спеціального дозволу.

Крім того, спортсмена зобов’язали відвідувати курси боротьби з гендерним насильством та управління гнівом. Пісторіус буде в будинку свого дядька в престижному передмісті столиці ПАР.

Жорстоке вбивство Пісторіус скоїв у лютому 2013 року. Тоді у своєму будинку він чотири рази вистрілив у дівчину через двері у ванній кімнаті. Свої дії він пояснив тим, що переплутав Реву із грабіжниками.

Пісторіус є шестиразовим чемпіоном Параолімпійських ігор у бігу. 2012 року він став першим в історії параолімпійцем, якого допустили до участі в Олімпійських іграх.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за ґратами опинився віце-чемпіон світу з боротьби сумо Дмитро Слепченко.