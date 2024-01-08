"Любовь всегда ко времени": Вратарь "Динамо" сделал предложение своей возлюбленной (фото)

Это произошло еще в середине декабря, но стало известно лишь сейчас

Холостая жизнь голкипера киевского "Динамо" Руслана Нещерета вскоре закончится. Известный футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке, и та ответила согласием.

Об этом сам Нещерет сообщил на своей официальной странице в Instagram. Вратарь показал и обручальное кольцо, которое подарил возлюбленной.

"Любовь всегда ко времени", — прокомментировала публикацию возлюбленная футболиста Надежда Петах.

Голкипера киевского "Динамо" сделал своей девушке предложение еще 17 декабря 2023 года. Но стало известно об этом лишь сейчас.

О невесте футболиста известно то, что она родом из Мукачево. Отношения молодых людей длятся уже несколько лет. Периодически Надежда публикует в социальной сети общие фотографии с Русланом.

Пока не известно, когда именно состоится их свадьба. Согласно традиции футболистов "Динамо", одноклубники Руслана наверняка станут гостями на этой свадьбе. Это касается и тех игроков, которые сейчас представляют другие клубы, но раньше защищали цвета "бело-синих".

Ранее "Телеграф" писал, что в футболе появилось "правило Коноплянки".