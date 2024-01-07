Украинский футболист признался, как пересек границу после начала большой войны

Спортсмен находился рядом с границей

Полузащитник венгерского "Кечкемета" Михаил Месхи признался, как пересек границу Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Ранее футболист "Шахтера" сбежал из Украины в Россию.

Соответствующее интервью бывшего футболиста "Миная" приводит Tribuna.com. По словам игрока, он успел выехать с семьей в Венгрию законно до введения военного положения.

Месхи рассказал, что выехал из Украины без денег, имея действующий контракт с "Минаем". Позднее закарпатский клуб пошел навстречу футболисту и дал добро на его переход в "Кечкемет".

"До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели проехать до того, как закрыли выезд всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но в тот момент я размышлял только о безопасности своей семьи.

Мы ехали в никуда, потому что денег особо не было, и мы остановились у моего друга Рябенко Даниила. Он тогда был вратарем моей прошлой команды "Мезекевешд". Жили у него около полугода", — рассказал футболист.

Напомним, многие украинские футболисты, которые выехали за границу незаконно, попали в список уклонистов от Министерства молодежи и спорта, однако их наказывать не будут.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после выезда в Бельгию на еврокубковый матч с "Антверпеном" (2:1). Как оказалось, игрок попросил политического убежища в РФ.