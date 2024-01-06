Обидчик сборной Украины засветил пятую точку в прямом эфире (видео)

С футболиста стянули шорты во время празднования гола

В субботу, 6 января, "Интер", который интересуется форвардом сборной Украины Артемом Довбиком, обыграл дома "Верону" в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Победный гол при счете 1:1 забил итальянский полузащитник Нерадзурри Давиде Фраттези. Хавбек на эмоциях запрыгнул на металлическое ограждение, а партнеры стянули с него шорты. Пикантный момент попал на видео, однако Давиде было все равно — он продолжал радоваться. Добавим, что через несколько минут "Верона" едва не сравнял счет в игре, однако Тома Анри не реализовал пенальти.

Видеообзор матча "Интер" — "Верона"

Отметим, "Интер" после 19-и туров продолжит лидировать в Серии А. К слову, именно Фраттези оформил дубль в ворота сборной Украины (2:1) в поединке отбора на чемпионат Европы-2024. Поражение от итальянцев фактически не вывело напрямую нашу команду на Евро-2024. Тем не менее Сине-желтые сохраняют шансы на выход в финальную часть турнира через раунд плей-офф.