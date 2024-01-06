Кривдник збірної України засвітив п’яту точку в прямому ефірі (відео)

З футболіста стягнули шорти під час святкування гола

У суботу, 6 січня, "Інтер", який цікавиться форвардом збірної України Артемом Довбиком, обіграв "Верону" в рамках матчу 19-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася мінімальною перемогою господарів із рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Переможний гол за рахунку 1:1 забив італійський півзахисник Нерадзуррі Давіде Фраттезі. Хавбек на емоціях застрибнув на металеву огорожу, а партнери стягнули з нього шорти. Пікантний момент потрапив на відео, проте Давіду було все одно — він продовжував радіти. Додамо, що за кілька хвилин "Верона" ледь не зрівняв рахунок у грі, проте Тома Анрі не реалізував пенальті.

Відеоогляд матчу "Інтер" — "Верона"

Зазначимо, "Інтер" після 19 турів продовжить лідирувати в Серії А. До речі, саме Фраттезі оформив дубль у ворота збірної України (2:1) у поєдинку відбору на чемпіонат Європи-2024. Поразка від італійців фактично не вивела напряму нашу команду на Євро-2024. Проте Синьо-жовті зберігають шанси на вихід у фінальну частину турніру через раунд плей-оф.