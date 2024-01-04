Мілевський розповів про рекордні преміальні: сума вас здивує

Колишній футболіст найбільшу премію отримав у збірній

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський, який нещодавно потрапив до лікарні через проблеми з алкоголем, розповів про найбільші преміальні у кар’єрі.

Відповідну заяву "Міля" зробив під час стріму на своєму каналі twitch. За його словами, він отримав за турнір 150 тисяч доларів, хоч і не зіграв усі матчі в основному складі.

"Найкращі преміальні в кар’єрі? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів. Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під лям був, напевно", — цитує Мілевського Tribuna.

На ЧС-2006 збірна України дійшла до 1/4 фіналу, що є найкращим результатом нашої команди в історії. Мілевський у 1/8 фіналу в серії після матчевих пенальті зі Швейцарією реалізував свій удар "паненкою".

Нагадаємо, про проблеми "Мілі" зі здоров’ям стало відомо після його публікації в соцмережах. "Міля" спочатку відмовився від госпіталізації, проте друзі таки зуміли відвезти його до лікувального закладу. Колишній футболіст поправив своє здоров’я і повернувся у публічне життя.