Дружина українського футболіста засвітила пишні форми на Балі (фото)

Подружжя провело романтичну відпустку в теплих краях

Каріна Кочергіна, дружина правого півзахисника польського "Ракува" та національної збірної України Владислава Кочергіна, відпочила разом із чоловіком у південно-східній Азії. Минулого року пара відпочивала в ОАЕ.

Відповідними знімками Каріна поділилася з підписниками в Instagram. Молода сім’я провела відпустку на Балі (Індонезія), а також у Сінгапурі.

Карина, на яку підписано понад 80 тисяч людей, охоче ділилася знімками із відпочинку. Кочергіна опублікувала кілька знімків у купальнику, які зібрали сотні лайків та коментарів.

Каріна Кочергіна

Владислав Кочергін виступає за "Ракув" з березня 2022 року, коли відбувся його перехід із "Зорі" (вільний агент). Минулого року він разом із командою став чемпіонами Польщі. У кампанії 2023/24 27-річний Владислав забив 6 голів і віддав 4 асистів у 34 матчах за клуб у всіх турнірах. На цей час "Ракув" йде 4-м у турнірній таблиці польської першості. До речі, на рахунку Владислава один матч за збірну України.

Раніше повідомлялося, що нападник "Жирони" та збірної України Артем Довбик провів час із сім’єю, показавши милі знімки з дочкою. Нагадаємо, Довбик перейшов до "Жирони" у серпні 2023 року.