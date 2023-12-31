Жена украинского футболиста засветила пышные формы на Бали (фото)

Супруги провели романтический отпуск в теплых краях

Карина Кочергина, супруга правого полузащитника польского "Ракува" и национальной сборной Украины Владислава Кочергина, отдохнула вместе с мужем в юго-восточной Азии. В прошлом году пара отдыхала в ОАЭ.

Соответствующими снимками Карина поделилась с подписчиками в Instagram. Молодая семья провела отпуск на Бали (Индонезия), а также в Сингапуре.

Карина, на которую подписано свыше 80 тысяч человек, охотно делилась снимками с отдыха. Кочергина опубликовала несколько снимков в купальнике, которые собрали сотни лайков и комментариев.

Карина Кочергина

Владислав Кочергин выступает за "Ракув" с марта 2022 года, когда состоялся его переход из "Зари" (свободный агент). В прошлом году он вместе с командой стал чемпионами Польши. В кампании 2023/24 27-летний Владислав забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за клуб во всех турнирах. На данный момент "Ракув" идет 4-м в турнирной таблице польского первенства. К слову, на счету Владислава один матч за сборную Украины.

Ранее сообщалось, нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик провел время с семьей, показав милые снимки с дочерью. Напомним, Довбик перешел в "Жирону" в августе 2023 года.