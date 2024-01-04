Милевский рассказал о рекордных премиальных: сумма вас удивит

Бывший футболист самую большую премию получил в сборной

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, который недавно попал в больницу из-за проблем с алкоголем, рассказал о самых больших премиальных в карьере.

Соответствующее заявление "Миля" сделал во время стрима на своем канале twitch. По его словам, он получил за турнир 150 тысяч долларов, хотя и не сыграл все матчи в основном составе.

"Самые премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное", — цитирует Милевского Tribuna.

На ЧМ-2006 сборная Украины дошла до 1/4 финала, что является лучшим результатом нашей команды в истории. Милевский в 1/8 финала в серии после матчевых пенальти со Швейцарией реализовал свой удар "паненкой".

Напомним, о проблемах "Мили" со здоровьем стало известно после его публикации в соцсетях. "Миля" сначала отказался от госпитализации, однако друзья все-таки сумели отвезти его в лечебное заведение. Бывший футболист поправил свое здоровье и вернулся в публичную жизнь.