Умер легендарный футболист Марио Загалло: "Старый волк" помог Бразилии выиграть 5 Кубков мира

Не стало одного из величайших футболистов всех времен

В пятницу, 5 января, в возрасте 92 лет ушел из жизни легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло.

Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF). Ему было 92 года. О причинах смерти "Старого волка" не сообщается.

Загалло является рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира. Он дважды выигрывал трофей в качестве игрока в 1958 и 1962 годах. Кроме того, он побеждал на Мундиале в качестве главного тренера (1970 год), помощник главного тренера (1994 год). Кроме того, он был советчиком главной команды страны на победном для Бразилии Кубке мира 2002 года. Таким образом, он причастен ко всем победам сборной Бразилии на КМ.

Сборная Бразилии во главе с Загалло дважды завоевывала Кубок Америки (1997, 2004) и выигрывала Кубок Конфедерации (1997, 2005).

Напомним, в октябре 2023 года не стало знаменитого английского футболиста "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона, а в июле этого же года умер бывший футболист сборной Англии и легенда "Ноттингем Форест" Тревор Фрэнсис.