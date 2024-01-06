Помер легендарний футболіст Маріо Загалло: "Старий вовк" допоміг Бразилії виграти 5 Кубків світу

Не стало одного з найвеличніших футболістів усіх часів

У п’ятницю, 5 січня, у віці 92 років пішов із життя легендарний бразильський футболіст та тренер Маріо Загалло.

Про це повідомляє пресслужба Бразильської конфедерації футболу (CBF). Йому було 92 роки. Про причини смерті "Старого вовка" не повідомляється.

Загалло є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу. Він двічі вигравав трофей як гравець у 1958 та 1962 роках. Крім того, він перемагав на Мундіалі як головний тренер (1970 рік), помічник головного тренера (1994 рік). Крім того, він був радником головної команди країни на переможному для Бразилії Кубку світу 2002 року. Таким чином Маріо причетний до всіх перемог збірної Бразилії на КС.

Збірна Бразилії на чолі із Загалло двічі здобувала Кубок Америки (1997, 2004) і вигравала Кубок Конфедерації (1997, 2005).

Нагадаємо, у жовтні 2023 року не стало знаменитого англійського футболіста "Манчестер Юнайтед" Боббі Чарльтона, а в липні цього ж року помер колишній футболіст збірної Англії та легенда "Ноттінгем Форест" Тревор Френсіс.