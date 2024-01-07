Український футболіст зізнався, як перетнув кордон після початку великої війни

Спортсмен знаходився поряд із кордоном

Півзахисник угорського "Кечкемету" Михайло Месхі зізнався, як перетнув кордон України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Раніше футболіст "Шахтаря" втік з України до Росії.

Відповідне інтерв’ю колишнього футболіста "Минаю" наводить Tribuna.com. За словами гравця, він встиг виїхати із сім’єю до Угорщини законно до введення воєнного стану.

Месхі розповів, що виїхав з України без грошей, маючи чинний контракт із "Минаєм". Пізніше закарпатський клуб пішов назустріч футболістові та дав добро на його перехід у "Кечкемет".

"До кордону нам було буквально 15 хвилин – і ми встигли проїхати до того, як закрили виїзд усім чоловікам. Це болюча тема для мене, але в той момент я міркував тільки про безпеку своєї сім’ї.

Ми їхали в нікуди, бо грошей особливо не було, і ми зупинилися у мого друга Рябенка Данила. Він тоді був воротарем в моїй минулій команді "Мезекевешд". Жили у нього близько пів року”, — розповів футболіст.

Нагадаємо, багато українських футболістів, які виїхали за кордон незаконно, потрапили до списку ухилянтів від Міністерства молоді та спорту, проте їх карати не будуть.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько не повернувся з командою до України після виїзду до Бельгії на єврокубковий матч із "Антверпеном" (2:1). Як виявилось, гравець попросив політичного притулку у РФ.