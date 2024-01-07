УЄФА знову зробив крок щодо повернення Росії у міжнародний футбол

Головний футбольний орган Європи йде назустріч РФ

Попри санкції проти російського футболу, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив делегації з РФ бути присутніми на найближчому конгресі організації в Парижі (Франція).

Про це заявив президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков, передає ТАСС. Російська сторона розпочала формування делегації. Засідання конгресу УЄФА відбудеться 8 лютого у Парижі.

"РФС візьме участь у конгресі УЄФА у лютому. Ми визначили склад делегації", — сказав Дюков.

Нагадаємо, УЄФА у вересні 2023 року вирішив повернути Росію у міжнародний футбол, допустивши до змагань юнацькі команди U-17, мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна.

Потім Швеція закрила шлях росіянкам із команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого у РФ почалася істерика. В УЄФА звинуватили вищеназвані країни у непослідовній позиції, однак у Союзі намітився розкол, через що рішення про допуск було скасовано.