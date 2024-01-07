УЕФА вновь сделал шаг по возвращению России в международный футбол

Главный футбольный орган Европы идет навстречу РФ

Несмотря на санкции против российского футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил делегации из РФ присутствовать на ближайшем конгрессе организации в Париже (Франция).

Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает ТАСС. Российская сторона начала формирование делегации. Заседание конгресса УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

"РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации", – сказал Дюков.

Напомним, УЕФА в сентябре 2023 года решил вернуть Россию в международный футбол, допустив к соревнованиям юношеские команды U-17, мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина.

Затем Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в РФ началась истерика. В УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции, однако в Союзе наметился раскол, из-за чего решение о допуске было отменено.