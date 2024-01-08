"Кохання завжди начасі": Воротар "Динамо" зробив пропозицію своєї коханої (фото)

Це трапилося ще в середині грудня, але стало відомо лише зараз

Холосте життя голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета незабаром закінчиться. Відомий футболіст зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині, і та відповіла згодою.

Про це сам Нещерет повідомив на своїй офіційній сторінці у Instagram. Воротар показав і обручку, яку подарував коханій.

"Кохання завжди начасі", - прокоментувала публікацію дівчина футболіста Надія Петах.

Голкіпера київського "Динамо" зробив своїй дівчині пропозицію ще 17 грудня 2023 року. Але стало відомо про це лише зараз.

Про наречену футболіста відомо те, що вона родом із Мукачева. Відносини молодих людей тривають уже кілька років. Періодично Надія публікує у соціальній мережі спільні фотографії з Русланом.

Поки не відомо, коли саме відбудеться їхнє весілля. Згідно з традицією футболістів "Динамо", одноклубники Руслана напевно стануть гостями на цьому весіллі. Це стосується і тих гравців, які зараз представляють інші клуби, але раніше захищали кольори біло-синіх.

Раніше "Телеграф" писав, що у футболі з’явилося "правило Коноплянки".