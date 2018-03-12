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Формула-1 планирует три новых гонки на сезон-2019

Формула-1
22:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Новое руководство Формулы-1 корпорация Liberty Media намерена в 2019 году расширить географию гоночной серии.

Как утверждает Auto Motor und Sport, в 2019 году в Формула-1 появятся три новых Гран-при – в Майами, Вьетнаме и Аргентине.

Трасса во Вьетнаме уже соответствует всем рекомендациям Международной федерации автоспорта (ФИА), а в Майами инспекция пройдет в начале марта. Что касается Аргентины, то организаторы гонки получили финансовую поддержку для реконструкции трассы в Буэнос-Айресе, принимавшей этапы Формулы-1 с 1974 по 1981 года.

На данный момент неизвестно, по какому пути пойдет Формула-1 – в сторону расширения календаря или же замещения гонок.

Предстоящий сезон в Формуле-1 будет состоять из 21 Гран-при и пройдет с 23 марта по 25 ноября.

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