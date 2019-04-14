Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)

На старте Гран-при Китая, 1000-й гонки в истории Формулы-1, произошел гоночный инцидент между машиной Торо Россо россиянина Даниила Квята и Маклареном британца Ландо Норриса.
Россиянин "подбил" соперника, не пропустив его в поворот, и был за это наказан штрафным проездом по пит-лейн. Пока стюарды собирали обломки, на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности. В итоге оба болида продолжили борьбу на трассе, но в конце концов не сумели завершить гонку.
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Cars Space . @landonorris got liftoff on lap 1 - but probably not how he hoped . #F1 #Formula1 #Race1000 #ChineseGP #instasports #motorsport
Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон на Мерседесе.