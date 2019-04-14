Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)

Новости спорта: Стюарды Формулы-1 признали Даниила Квята единственным виновником аварии.

На старте Гран-при Китая, 1000-й гонки в истории Формулы-1, произошел гоночный инцидент между машиной Торо Россо россиянина Даниила Квята и Маклареном британца Ландо Норриса.

Россиянин "подбил" соперника, не пропустив его в поворот, и был за это наказан штрафным проездом по пит-лейн. Пока стюарды собирали обломки, на трассе был объявлен режим виртуальной машины безопасности. В итоге оба болида продолжили борьбу на трассе, но в конце концов не сумели завершить гонку.

Гран-при Китая выиграл Льюис Хэмилтон на Мерседесе.