"Пончики" в исполнении Ферстаппена в Зандворте (Видео)

Новости спорта: В эти выходные в Зандворте проходит традиционный фестиваль Jumbo Racedagen, совмещённый с уик-эндом WTCR.

Кроме Мирового Туринга, в программу фестиваля входят различные местные соревнования – монокубок Mazda MX-5, гонки янгтаймеров, суперкартов и старых шасси различных серий с открытыми колёсами, а также демозаезды пилотов Red Bull Макса Ферстаппена и Пьера Гасли.

Интерес к фестивалю был подогрет ещё и недавним объявлением о возвращении Зандворта в календарь Ф1, так что главная трибуна трассы до отказа была заполнена болельщиками.

В воскресенье гоночная активность на Зандворте возобновится квалификацией Мирового Туринга в 8:00 по местному времени.