Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады-2019

Новости спорта: Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран При Канады, завоевав первый поул в сезоне-2019 и 56-й в карьере.

В финальной попытке в третьем сегменте немецкий гонщик Ferrari опередил на 0,206 секунды Льюиса Хэмилона, лидировавшего после первого быстрого круга. Для Феттеля эта поул-позиция стала первой с Гран При Германии в июле прошлого года.

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Четвертым абсолютно неожиданно стал пилот Renault Даниэль Риккардо, который опередил на 0,008 секунды своего сменщика в Red Bull Racing Пьера Гасли. Но во многом такой высокий результат австралийца объясняется слабым выступлением Валттери Боттаса, который после разворота в начале финального сегмента оказался только шестым, и провалом Макса Ферстаппена, не попавшего в топ-10.

Седьмым квалифицировался еще один пилот Renault Нико Хюлькенберг. Замкнули топ-10 Ландо Норрис, Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен, разбивший машину в конце второго сегмента.