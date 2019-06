Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады-2019

В финальной попытке в третьем сегменте немецкий гонщик Ferrari опередил на 0,206 секунды Льюиса Хэмилона, лидировавшего после первого быстрого круга. Для Феттеля эта поул-позиция стала первой с Гран При Германии в июле прошлого года.

Скорость Ferrari на трассе в Монреале подтвердил второй пилот Скудерии Шарль Леклер – монегаск показал третье время.

Четвертым абсолютно неожиданно стал пилот Renault Даниэль Риккардо, который опередил на 0,008 секунды своего сменщика в Red Bull Racing Пьера Гасли. Но во многом такой высокий результат австралийца объясняется слабым выступлением Валттери Боттаса, который после разворота в начале финального сегмента оказался только шестым, и провалом Макса Ферстаппена, не попавшего в топ-10.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/2KlCseEV1x

— Formula 1 (@F1) 8 июня 2019 г.