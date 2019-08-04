Руководитель "Ред Булл": Добились прогресса в работе с болидом во всех областях

Новости спорта: Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сегодня взял свой первый поул в карьере.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

«Отрывы на этой трассе минимальны. Макс сегодня был просто в ударе, он был быстрейшим на всех ключевых участках, ему нужно было правильно пройти последний поворот, потому что Валттери Боттас близко ехал на трассе. Фантастический результат – и первый поул для Макса.

В этом огромная заслуга «Хонды». Без них мы бы не смогли это сделать. Отличный результат и для них, и для команды. Я надеялся, что и первого круга в третьем сегменте будет достаточно для поула, но Максу пришлось улучшать время.

Мы добились прогресса в работе с болидом во всех областях. Двигатель и шасси работают отлично. Мы не смотрим на ситуацию в чемпионате. Последние недели сложились для нас очень хорошо и было бы здорово добиться хорошего результата перед летним перерывом», – рассказал Хорнер.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.