Гран-при Венгрии: FIA наказала Джовинацци за блокировку Стролла

Новости спорта: FIA провела разбор инцидента между Джовинацци и Строллом на квалификации Гран-при Венгрии.

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, завершивший квалификационную сессию Гран-при Венгрии после второго сегмента и показавший итоговый четырнадцатый результат, потеряет на старте гонки три позиции, сообщает пресс-служба ФИА.

Стюарды этапа в Венгрии рассмотрели обстоятельства эпизодов между Джовинацци и пилотом «Рейсиннг Пойнт» Лэнсом Строллом в ходе сессии и пришли к выводу, что гонщик «Альфа Ромео» блокировал канадца между четвёртым и пятым поворотом.

Кроме потери трёх мест Джовинацци «награждён» и штрафным баллом. Таким образом, Антонио примет старт с семнадцатой позиции. В результате этих перестановок немного улучшили положение Кевин Магнуссен, Джордж Расселл и Серхио Перес. Джовинацци же будет стартовать как раз перед Строллом.

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.