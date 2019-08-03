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Суббота, 03.08.2019
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Гран-при Венгрии: FIA наказала Джовинацци за блокировку Стролла

Гран-при Венгрии: FIA наказала Джовинацци за блокировку Стролла
18:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: FIA провела разбор инцидента между Джовинацци и Строллом на квалификации Гран-при Венгрии.

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, завершивший квалификационную сессию Гран-при Венгрии после второго сегмента и показавший итоговый четырнадцатый результат, потеряет на старте гонки три позиции, сообщает пресс-служба ФИА.

Стюарды этапа в Венгрии рассмотрели обстоятельства эпизодов между Джовинацци и пилотом «Рейсиннг Пойнт» Лэнсом Строллом в ходе сессии и пришли к выводу, что гонщик «Альфа Ромео» блокировал канадца между четвёртым и пятым поворотом.

Кроме потери трёх мест Джовинацци «награждён» и штрафным баллом. Таким образом, Антонио примет старт с семнадцатой позиции. В результате этих перестановок немного улучшили положение Кевин Магнуссен, Джордж Расселл и Серхио Перес. Джовинацци же будет стартовать как раз перед Строллом.

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Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.

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Формула-1, Гран При Венгрии, Alfa Romeo, FIA, Ф1, Антонио Джовинацци.
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