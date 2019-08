Расселл о близости ко второму сегменту: Я в восторге от квалификации

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, показавший в квалификации Гран-при Венгрии шестнадцатое время и остановившийся в шаге от первого сезона выхода во второй сегмент, прокомментировал прогресс британской команды, дав понять, что худшее уже позади.

«Я в восторге от квалификации. С обновлениями и пониманием шин мы действительно открыли новую страницу в этот уик-энд. Жаль, что я не пробился во второй сегмент, но с учётом всего остального, мы на седьмом небе от счастья. Скорее всего, сегодня я впервые в году чувствовал себя настолько комфортно в машине. Получал удовольствие от пилотирования и очень удовлетворён кругом. Не так уж и важно, как сложится гонка, мы начнём летний перерыв на мажорной ноте, зная, что нам удалось достичь желаемого», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

What. A. Lap.@GeorgeRussell63 was SO close to making Q2. After Giovinazzi's penalty, he'll start the #HungarianGP in 15th pic.twitter.com/a63Bnd35Lv

— Formula 1 (@F1) 3 августа 2019 г.