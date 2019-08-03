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Суббота, 03.08.2019
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Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
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Расселл о близости ко второму сегменту: Я в восторге от квалификации

Расселл о близости ко второму сегменту: Я в восторге от квалификации
21:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Пилоты Уильямса по итогам квалификации традиционно занимают последние два места, однако Рассел сегодня был в шаге от второго сегмента.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, показавший в квалификации Гран-при Венгрии шестнадцатое время и остановившийся в шаге от первого сезона выхода во второй сегмент, прокомментировал прогресс британской команды, дав понять, что худшее уже позади.

«Я в восторге от квалификации. С обновлениями и пониманием шин мы действительно открыли новую страницу в этот уик-энд. Жаль, что я не пробился во второй сегмент, но с учётом всего остального, мы на седьмом небе от счастья. Скорее всего, сегодня я впервые в году чувствовал себя настолько комфортно в машине. Получал удовольствие от пилотирования и очень удовлетворён кругом. Не так уж и важно, как сложится гонка, мы начнём летний перерыв на мажорной ноте, зная, что нам удалось достичь желаемого», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Напомним, пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, завершивший квалификационную сессию Гран-при Венгрии после второго сегмента и показавший итоговый четырнадцатый результат, потеряет на старте гонки три позиции. Таким образом Рассел займет 15-ю позицию на старте, а его напарник Кубица будет все равно позади Джовинации.

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Формула-1, Гран При Венгрии, Уильямс, Ф1, Джордж Рассел.
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