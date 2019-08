Звезда NASCAR попал в авиакатастрофу в США

Звезда гонок серии NASCAR Дэйл Эрнхардт-младший попал в авиакатастрофу на частном самолете в аэропорту Элизабеттаун (штат Теннесси, США).

Вместе Дэйлом в самолете находилась его жена и маленькая дочка. Стоит отметить, что все остались живы и серьезно никто не пострадал.

NEW: Video shows thick, black smoke rising from the site of a small plane crash that was carrying Dale Earnhardt, Jr. and his family. Everyone on board, including Earnhardt, escaped the wreck, said the local sheriff. https://t.co/2nqljR6C5C pic.twitter.com/noizctpZVk