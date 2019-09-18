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Формула-1. Календарь 15 этапа Гран-при Сингапура 2019

Формула-1. Календарь 15 этапа Гран-при Сингапура 2019
14:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Спустя две недели после Гран-при Италии команды Формулы-1 сразятся в Сингапуре.

15-й этап Чемпионата мира по Формуле-1 на этих выходных пройдет в Сингапуре - городе-государстве Юго-Восточной Азии.  Двадцатку гонщиков традиционно примет трасса Марина Бей, расположенная на городских дорогах и проводимая при искусственном освещении. Этапы Формулы-1 на этой трассе ежегодно проходят с 2008 года и отличаются от других зрелищными авариями и скоростями до 300 км/ч.

В пятницу, 20 сентября, состоятся две практики: в 11:25 и 22:10 по киевскому времени .

Субботний день в 12:55 откроет заключительная третья практика, а спустя 3 часа в 16:20 гонщики сразятся за поул в квалификации.

Гонка традиционно состоится в воскресенье в не очень традиционное время 14:50 по Киеву.

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Напомним, на Гран-при Сингапура накануне добавили третью зону DRS.

Лидером по количеству побед на Гран-при Сингапура является Льюис Хэмилтон, победивший на Марина Бей 4 раза при том, что половину побед он добыл в предыдущих двух сезонах. Вторым по количеству триумфов в Сингапуре является Себастьян Феттель - на его счету 3 первых места с 2011 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, проведение Гран-при Сингапура могло оказаться под угрозой.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Гран-при Сингапура.
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