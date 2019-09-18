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Ради зрелищности: на Гран-при Сингапура добавили зону DRS

Ради зрелищности: на Гран-при Сингапура добавили зону DRS
14:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Пилотам Формулы-1 для увеличения количества обгонов оборудовали дополнительную зону DRS.

За считанные дни к началу Гран-при Сингапура на трассе произошли кардинальные перемены в сравнении с предыдущим сезоном. Международная автомобильная федерация приняла решение увеличить количество зон DRS, увеличив их до трех.

Отмечается, что на трассе местами были перестелен асфальт, выровнено покрытие на всей площади пит-лейна, а еще одним нововведением является небольшая реконструкция около седьмого поворота: организаторы гонки установили несколько куполообразных бордюров на пол сантиметра.

Новая зона DRS расположена между 13 и 14 поворотами с отметкой фиксации за 102 метра от них.  Прежние зоны DRS с пятого по седьмые повороты остались неизменными.

Напомним, в этот уик-энд с 20 по 22 сентября в Сингапуре состоится 15 этап Чемпионата мира по Формуле-1.

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Накануне 15-й гонки сезона в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон на Mercedes с 284 пунктами, вторую строчку занимает его напарник по команде Валтери Боттас с 221 очками, а третьим идет пилот Red Bull Макс Ферстаппен со 185 баллами.

Ранее сообщалось, предыдущие этапы Гран-при Бельгии и Гран-при Италии выиграли монегасец Шарль Леклер на Ferrari.

Напомним, проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы.

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Формула-1, Ф1, Гран-при Сингапура, Шарль Леклер.
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