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Хюлкенберг ожидает скорого дебюта Шумахера в Формуле-1

Хюлкенберг ожидает скорого дебюта Шумахера в Формуле-1
15:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Соотечественник Мика Шумахера из Renault высказался относительно сроков его дебюта в Формуле-1.

Пилот Renault Нико Хюлкенберг выразил убеждение на довольно скорый приходи сына Михаэля Шумахера Мика в Формулу-1. Об  этом он сказал в интервью.

По словам немецкого гонщика, Мику Шумахеру необходимо еще два года для полноценного дебюта в Формуле-1, а на данный момент важно обеспечить ему комфортные условия развития на фоне очень высоких ожиданий публики.

Нико Хюлкенберг также сравнил сегодняшние болиды Формулы-1 с болидами времен его дебюта. Он отметил, что современные машины имеют гораздо лучшую прижимную силу, что несколько понижает порог входа в F1. Немец сказал, что уровень прижима усложняет пилотирование болидом, однако прощает некоторые ошибки, чего не позволяли машины 10-летней давности.

Мик Шумахер только в этом году осуществил дебют в Формуле-2, где сумел добыть только одну победу, занимая 11-ю строчку в личном зачете. До конца сезона Формулы-2 осталось всего 2 этапа.

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Ранее сообщалось, по словам нейрохирурга в Тампере Михаэль Шумахер находится в сознании.

В эти выходные состоится 15-й этап Формулы-1 в Сингапуре. С графиком проведения гонок вы можете ознакомиться здесь.

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Формула-1, Михаэль Шумахер, Мик Шумахер, Формула-2.
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