Польскому гонщику Williams записали гимн победы (Видео)

Славомир Ручковский, композитор из Польши, записал гимн страны специально для соотечественника из команды Williams Роберта Кубицы.
Музыкальное произведение, призванное стать гимном победы Роберта, накануне Гран-при Сингапура исполнил Будапештский симфонический оркестр.
В гимне воспевается тяжелый жизненный путь Кубицы, блестящая карьера которого коснулась как Формулы-1, так и ралли, из-за которого поляк на 8 лет прекратил участие в гонках.
Славомир Ручковский при поддержке Золтана Пада и Питера Пейцика, которые управляли оркестром и хором, записали вдохновляющее произведение. Как говорит сам Ручковский, эта музыка должна рассказать об удивительной истории человека, который после серьезного падения и борьбы за жизнь смог вернуться на вершину, а именно в Формулу-1.
Ручковский назвал пилота Williams несокрушимым бойцом, который доказывает, что вера позволяет добиться высот.
Напомним, польский гонщик Роберт Кубица в общей сложности 14 раз бывал на подиуме в Формуле-1 до 2011 года, в 2008 году выиграл Гран-при Канады и младшую серию ралли WRC2.
В 2011 году перед стартом сезона F1 попал в жуткую аварию, участвуя в раллийном заезде. Кубица смог восстановиться после множества ранений, искусственной комы и длительного восстановлениея руки. Польский гонщик вернулся в Формулу-1 в минувшем сезоне, сейчас выступает в команде Williams.
В этот уик-энд 20-22 сентября в Сингапуре пройдет 15-й этап текущего сезона Формулы-1.
Ранее сообщалось, проведение Гран-при Сингапура могло оказаться под угрозой.