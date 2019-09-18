Формула-1: Кубица может сменить Williams на Racing Point

Новости спорта:Racing Point ведет переговоры со спонсорами Роберта Кубицы о переходе поляка в британскую команду.

Польский ветеран автоспорта, пилот команды Williams, Роберт Кубица может пойти на повышение в Racing Point, однако лишь в качестве резервного пилота, передают польские СМИ.

Отмечается, что спонсоры Роберта Кубицы проводили встречу с директором британской команды Стивеном Карноу, где обсуждались детали возможного перехода.

Роберт Кубица проводит крайне неудачный сезон, как для себя, так и для Williams. В личном зачете Роберт имеет лишь одно набранное очко на Гран-при Германии и опережает своего молодого напарника Джорджа Рассела, который пока ни разу не попал в десятку лучших.

Ранее СМИ также сообщали, что поляк может уйти из Williams ради программы Ауди в DTM, однако эта информация была позже опровергнута.

Команда Williams в этом сезоне занимает последнюю строчку в кубке конструкторов с большим отставанием от конкурентов.

Недавно польский композитор записал гимн страны специально для соотечественника из команды Williams Роберта Кубицы.

На этих выходных 20-22 сентября в Сингапуре пройдет 15-й этап текущего сезона Формулы-1.