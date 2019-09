Гран-при России-2019: результаты второй практики

На мягких шинах по ходу короткой серии кругов голландец показал 1.33,162, что на 0,223 секунды быстрее прошлогоднего ориентира в пятницу на Гран При России.

Вторую строчку по итогам сессии занял лидер первой тренировки Шарль Леклер, тогда как третьим стал прошлогодний обладатель поула в Сочи Валттери Боттас.

Трехкратный и действующий победитель Гран При России Льюис Хэмилтон показал четвертое время, а замкнул Топ-5 Себастьян Феттель.

CLASSIFICATION: END OF FP2

Max Verstappen takes P1 in FP2, ahead of Charles Leclerc

Mercedes break into the top three with Valtteri Bottas#RussianGP #F1 pic.twitter.com/1JnkTA6LuY

