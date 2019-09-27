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Гран-при России-2019: результаты второй практики

Гран-при России-2019: результаты второй практики
17:05 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен завершил пятничные свободные заезды на Сочи Автодроме с лучшим временем дня и отрывом 0,335 секунды от ближайшего преследователя.

На мягких шинах по ходу короткой серии кругов голландец показал 1.33,162, что на 0,223 секунды быстрее прошлогоднего ориентира в пятницу на Гран При России.

Вторую строчку по итогам сессии занял лидер первой тренировки Шарль Леклер, тогда как третьим стал прошлогодний обладатель поула в Сочи Валттери Боттас.

Трехкратный и действующий победитель Гран При России Льюис Хэмилтон показал четвертое время, а замкнул Топ-5 Себастьян Феттель.

Лучшим из остальных стал пилот Toro Rosso Пьер Гасли, следом за которым расположились Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Алекс Албон.

Календарь гонок WRC на 2020 год

Российский гонщик Даниил Квят показал 12-е время. Третья и заключительная тренировка Гран При России пройдет в субботу.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен, Гран-при России-2019.
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