Гран-при России-2019: результаты второй практики

На мягких шинах по ходу короткой серии кругов голландец показал 1.33,162, что на 0,223 секунды быстрее прошлогоднего ориентира в пятницу на Гран При России.
Вторую строчку по итогам сессии занял лидер первой тренировки Шарль Леклер, тогда как третьим стал прошлогодний обладатель поула в Сочи Валттери Боттас.
Трехкратный и действующий победитель Гран При России Льюис Хэмилтон показал четвертое время, а замкнул Топ-5 Себастьян Феттель.
CLASSIFICATION: END OF FP2
Max Verstappen takes P1 in FP2, ahead of Charles Leclerc
Mercedes break into the top three with Valtteri Bottas#RussianGP #F1 pic.twitter.com/1JnkTA6LuY
— Formula 1 (@F1) September 27, 2019
Лучшим из остальных стал пилот Toro Rosso Пьер Гасли, следом за которым расположились Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Лэнс Стролл и Алекс Албон.
Российский гонщик Даниил Квят показал 12-е время. Третья и заключительная тренировка Гран При России пройдет в субботу.