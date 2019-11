Невероятно длинный вопрос смутил гонщика Феррари (Видео)

Вопрос занял ни много ни мало 1 минуту и 7 секунд. Две недели назад на Интерлагосе Макс Ферстаппен за столько же времени проехал быстрейший круг в квалификации. Стоит отметить, что 70-летний журналист немецкой газеты Saarbrücker Zeitung не первый раз задает столь длинный вопрос. Просто в этот раз не повезло Леклеру...

Вальтер Костер: "Шарль, прежде чем задать вопрос, я напомню вам пять гонок, быстро их перечислю. Без сомнений, хороших гонок у вас было больше, чем плохих. Но если вспоминать плохие, то это Баку, где вы врезались в ограждение; Бахрейн, где вы потеряли лидерство из-за проблем с двигателем; Австрия, где вас обогнал Макс; разочаровывающая первая домашняя гонка в Монако, в которой вы оказались последним. И, вероятно, низшей точкой для вас стал Хоккенхайм..."

Шарль Леклер: "Я запутался!"

"Gentlemen, a short view back to the past..."

The #AbuDhabiGP just wouldn't be the same without these legendary questions

Some of our more eagle-eyed viewers spotted that this question synced up almost perfectly with Max's pole lap in Interlagos pic.twitter.com/bJGxIXqmiF

— Formula 1 (@F1) November 28, 2019