Невероятно длинный вопрос смутил гонщика Феррари (Видео)

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11:07 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Последняя в сезоне-2019 пресс-конференция FIA в четверг, которая состоялась в Абу-Даби, запомнится невероятно длинным вопросом, адресованным Шарлю Леклеру ветераном автоспортивной журналистики Вальтером Костером.

Вопрос занял ни много ни мало 1 минуту и 7 секунд. Две недели назад на Интерлагосе Макс Ферстаппен за столько же времени проехал быстрейший круг в квалификации. Стоит отметить, что 70-летний журналист немецкой газеты Saarbrücker Zeitung не первый раз задает столь длинный вопрос. Просто в этот раз не повезло Леклеру...

Вальтер Костер: "Шарль, прежде чем задать вопрос, я напомню вам пять гонок, быстро их перечислю. Без сомнений, хороших гонок у вас было больше, чем плохих. Но если вспоминать плохие, то это Баку, где вы врезались в ограждение; Бахрейн, где вы потеряли лидерство из-за проблем с двигателем; Австрия, где вас обогнал Макс; разочаровывающая первая домашняя гонка в Монако, в которой вы оказались последним. И, вероятно, низшей точкой для вас стал Хоккенхайм..."

Шарль Леклер: "Я запутался!"

Костер: "… где вы допустили ошибку в пилотаже, и в Бразилии, где вы столкнулись с напарником после напряженной борьбы. Теперь мой вопрос к поп-звезде Формулы 1: какую из плохих гонок вы считаете лучшей? Можете ли составить рейтинг пяти неудачных гонок, начиная с худшей? Прошу прощения за вопрос, но я надеюсь получить ответ".

Леклер: "Длинный вопрос, поздравляю… Худшие гонки? Пять худших гонок? Какой легкий вопрос".

Костер: "Какая гонка стала лучшей из худших?"

Леклер: "Пять лучших и пять худших?"

Кевин Магнуссен: "Не торопись!"

Ферстаппен: "У нас много времени".

Костер: "Просто пять худших гонок".

Леклер: "Хорошо".

Ферстаппен: "Усложню ещё больше: только в этом году или за всю карьеру?"

Леклер: "Худшая была в Бразилии, на втором месте Монако. Третье место… Эээ, двух достаточно, верно?"

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Костер: "Достаточно".

Леклер: "Вопрос был адресован только мне?"

Ведущий пресс-конференции: "Да, вам. Макс, Кевин, не хотите назвать свою худшую гонку?"

Ферстаппен: "Давайте сэкономим время".

Ведущий пресс-конференции: "Тогда идём дальше. Следующий вопрос".

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Шарль Леклер.
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