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Леклер поставил себе серьезную цель на следующий сезон

Леклер поставил себе серьезную цель на следующий сезон
18:50 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер намерен выиграть титул чемпиона мира.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер признался, что хотел бы побороться со своим напарником Себастьяном Феттелем за титул в 2020 году.

"Рождественский подарок Феттелю? Напишу "Счастливого Рождества" на боковой части машины. Наши отношения гораздо лучше, чем могут видеть многие.

Есть огромное желание превзойти соперника, но есть и зрелость. Себастьян — великий чемпион с большим опытом, и встреча с ним стала для меня одновременно большим испытанием и возможностью.

Леклер продлил контракт с Феррари

Я никогда не думал, что дебют в "Феррари" будет столь успешным. Он оказался намного более позитивным, чем я ожидал. Я знал, что это вызов, но это и шанс. Я не думал, что выиграю семь квалификаций.

Следующий сезон? Я бы очень хотел побороться с Феттелем за титул", — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

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Формула-1, Ferrari, Новости спорта, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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