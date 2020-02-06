Williams завела двигатель на своей новой машине (Видео)

Это событие можно назвать принципиально важным для коллектива из Гроува, учитывая, что в прошлом году команда опоздала со сборкой машины и пропустила два первых дня тестов.
Запуск мотора Mercedes состоялся в торжественной обстановке на базе, в том числе присутствовал основатель и руководитель команды Фрэнк Уильямс.
Презентация Williams FW43 состоится 17 февраля в онлайн-режиме. Вживую команда покажет машину утром 19 февраля, перед началом первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
#WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreFighting pic.twitter.com/UZDph6RdOf
— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) January 31, 2020
Ранее о запуске силовой установки на новой машине сообщили в Ferrari.