Williams завела двигатель на своей новой машине (Видео)

Новости спорта:За полторы недели до презентации Williams завела двигатель на своей новой машине, получившей индекс FW43.

Это событие можно назвать принципиально важным для коллектива из Гроува, учитывая, что в прошлом году команда опоздала со сборкой машины и пропустила два первых дня тестов.

Запуск мотора Mercedes состоялся в торжественной обстановке на базе, в том числе присутствовал основатель и руководитель команды Фрэнк Уильямс.

Презентация Williams FW43 состоится 17 февраля в онлайн-режиме. Вживую команда покажет машину утром 19 февраля, перед началом первого дня предсезонных тестов в Барселоне.

Ранее о запуске силовой установки на новой машине сообщили в Ferrari.