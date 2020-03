24 часа Ле-Мана перенесена на сентябрь

Ранее в чемпионате мира по гонкам на выносливость из-за коронавируса уже перенесли гонку "6 часов Спа" и отменили 1000-мильный марафон в Себринге, который должен был пройти в один уик-энд с 12-часовой гонкой IMSA (также отменённой).

"Перенос 24 часов Ле-Мана 2020 года – это решение, соответствующее исключительным обстоятельствам, через которые мы вынуждены пройти сегодня, – говорится в заявлении Пьера Фийона, президента ACO. – Излишним будет говорить, что мы приложим все усилия для обеспечения безопасности и качества наших мероприятий.

Самое главное, я хотел бы попросить всех не подвергать риску себя, свои семьи и других. Сегодня наиболее остро стоит вопрос о прекращении распространения этого вируса. Мои мысли также с медицинскими работниками, которые не покладая рук защищают наше здоровье.

#COVID19

The 88th @24hoursoflemans initially scheduled for 13–14 June, has been postponed until 19–20 September 2020.

>> More : https://t.co/cM2iHviC5S#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/PGiuEVbaRZ

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) March 18, 2020