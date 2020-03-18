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24 часа Ле-Мана перенесена на сентябрь

24 часа Ле-Мана перенесена на сентябрь
21:36 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:В среду, 18 марта, Западный автомобильный клуб объявил о переносе марафона "24 часа Ле-Мана" с 13-14 июня на 19-20 сентября.

Ранее в чемпионате мира по гонкам на выносливость из-за коронавируса уже перенесли гонку "6 часов Спа" и отменили 1000-мильный марафон в Себринге, который должен был пройти в один уик-энд с 12-часовой гонкой IMSA (также отменённой).

"Перенос 24 часов Ле-Мана 2020 года – это решение, соответствующее исключительным обстоятельствам, через которые мы вынуждены пройти сегодня, – говорится в заявлении Пьера Фийона, президента ACO. – Излишним будет говорить, что мы приложим все усилия для обеспечения безопасности и качества наших мероприятий.

Самое главное, я хотел бы попросить всех не подвергать риску себя, свои семьи и других. Сегодня наиболее остро стоит вопрос о прекращении распространения этого вируса. Мои мысли также с медицинскими работниками, которые не покладая рук защищают наше здоровье.

Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены

Сейчас мы теснее, чем когда-либо, работаем как одна команда с нашими участниками, партнёрами, болельщиками, журналистами, медработниками, организаторами и маршалами".

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Коронавирус, 24 часа Ле-Мана.
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