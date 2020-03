Все грунтовые турниры, кроме Ролан Гаррос-2020, отменены

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.

Таким образом, практически все грунтовые турниры 2020 года сыграны не будут. Стало известно об отмене соревнований в Риме (Италия), Мадриде (Испания), Рабате (Марокко), Мюнхене (Германия), Эшториле (Португалия), Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).

Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее — "Ролан Гаррос" предварительно должен пройти в сентябре.

Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.

