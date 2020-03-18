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Новак Джокович прибегнул к самоизоляции из-за пандемии коронавируса

Новак Джокович прибегнул к самоизоляции из-за пандемии коронавируса
16:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Новак Джокович семьей прилетел на юг Испании.

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович решил прибегнуть к самоизоляции, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

В настоящий момент спортсмен находится на юге Испании в городе Марбелья вместе со своими братьями Марко и Джордже. сообщает испанская спортивная газета Marca.

"Джокович вылетел рейсом компании Lufthansa из Германии вместе с остальными членами своей команды, а затем отделился от них, чтобы перебраться в регион Коста-дель-Соль", - отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что турнир Большого шлема US Open не будет сдвигать даты проведения без консультаций с игроками. А вот Ролан Гаррос-2020 не начнется в запланированные сроки.

Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Испания, Новак Джокович, Теннис, Марбелья, Новости тенниса, Коронавирус.
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