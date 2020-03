Турнир Большого шлема US Open не будет сдвигать даты проведения без консультаций с игроками

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису раскритиковали решение организаторов "Ролан Гаррос" назначить новые сроки проведения турнира из-за пандемии коронавируса без консультаций с игроками и представителями ATP и WTA.

Американская теннисная Ассоциация (USTA) не исключает, что перенесет сроки проведения US Open на другие даты, но только после консультаций с ITF, WTA, ATP и другими турнирами Grand Slam, сообщает Теннисный портал Украины.

USTA не исключает, что Открытый чемпионат США может быть проведен после "Ролан Гаррос".

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD

— US Open Tennis (@usopen) March 17, 2020