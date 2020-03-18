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Турнир Большого шлема US Open не будет сдвигать даты проведения без консультаций с игроками

Турнир Большого шлема US Open не будет сдвигать даты проведения без консультаций с игроками
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Организаторы US Open-2020 проведут консультацию с теннисными организациями.

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису раскритиковали решение организаторов "Ролан Гаррос" назначить новые сроки проведения турнира из-за пандемии коронавируса без консультаций с игроками и представителями ATP и WTA.

Американская теннисная Ассоциация (USTA) не исключает, что перенесет сроки проведения US Open на другие даты, но только после консультаций с ITF, WTA, ATP и другими турнирами Grand Slam, сообщает Теннисный портал Украины.

USTA не исключает, что Открытый чемпионат США может быть проведен после "Ролан Гаррос".

Напомним, что запланированные даты проведения US Open-2020 - с 24 августа по 13 сентября.

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Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

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Теннис, Коронавирус, Новости тенниска, US Open-2020.
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